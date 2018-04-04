Побреется за 1 место: Джаред Лето пообещал сбрить бороду, если его новый альбом выстрелит

Джаред Лето (46) — человек оркестр. Он и актер, и певец, и просто один из самых стильных мужчин на нашей планете. Однако порой его внешний вид вызывает недоумение у фанатов. К бороде музыкант и лидер группы Thirty Seconds to Mars питает особую слабость, но ради нового альбома Джаред готов распрощаться с растительностью на лице.

Лето пообещал, что если новый альбом Thirty Seconds to Mars займет 1 место в чартах, то он сбреет бороду. Свои слова музыкант подтвердил в комментарии новости о выходе нового сингла Rescue Me — видимо, настроен Джаред серьезно.

Выход нового альбома группы, который получил название America, состоится 6 апреля, поэтому поклонникам Лето, невзлюбившим его бороду, придется поднажать, чтобы пластинка достигла вершины хит-парадов.

https://www.youtube.com/watch?v=44NYFvhXmW8

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