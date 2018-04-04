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Побреется за 1 место: Джаред Лето пообещал сбрить бороду, если его новый альбом выстрелит
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Побреется за 1 место: Джаред Лето пообещал сбрить бороду, если его новый альбом выстрелит 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Джаред Лето (46) — человек оркестр. Он и актер, и певец, и просто один из самых стильных мужчин на нашей планете. Однако порой его внешний вид вызывает недоумение у фанатов. К бороде музыкант и лидер группы Thirty Seconds to Mars питает особую слабость, но ради нового альбома Джаред готов распрощаться с растительностью на лице.
Лето пообещал, что если новый альбом Thirty Seconds to Mars займет 1 место в чартах, то он сбреет бороду. Свои слова музыкант подтвердил в комментарии новости о выходе нового сингла Rescue Me — видимо, настроен Джаред серьезно.
Выход нового альбома группы, который получил название America, состоится 6 апреля, поэтому поклонникам Лето, невзлюбившим его бороду, придется поднажать, чтобы пластинка достигла вершины хит-парадов.
https://www.youtube.com/watch?v=44NYFvhXmW8
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pobreetsya-za-1-mesto-dzhared-leto-poobeshhal-sbrit-borodu-esli-ego-novyj-albom-vystrelit/
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