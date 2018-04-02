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Как Белла Хадид отреагировала на новый альбом The Weeknd
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Как Белла Хадид отреагировала на новый альбом The Weeknd 

Popcake.tv 4 часа назад
Фото: Popcake.tv
Новый альбом The — My бьет вторые сутки рекорды продаж. Пока все обсуждают, что ряд песен Эйбел посвятил Селене Гомес, журналисты вспомнили и про Беллу Хадид, с которой нашего романтика связывали или до сих пор связывают, не менее теплые чувства. Как удалось узнать, Белла не осталась в стороне от новой музыки друга. Приближенные к паре уверены хит Call, певец сочинил именно о Белле, а не для Селены.
Как сообщениям «Hollywoodlife» Хадид была очень польщена после прослушивания. Вот что говорит инсайдер:
«Белла осталась в полном восторге, она сразу же скачала весь альбом к себе в смартфон. Белла узнала их отношения с Эйбелом в композиции Call. Где The поёт о непростых отношениях с любимой девушкой, которая не хочет возвращаться к нему и финал их лав-сотри был не самым счастливым».
Тем не менее Белла Хадид не исключает, что её роман с канадским романтиком еще имеет шанс на продолжение, но только не сейчас, когда карьера на самом взлете и нет времени не личную жизнь.
Также стала известна причина, по который Белла на самом деле ушла от Абеля и она связана с Селеной Гомес.
«Она видела, что The не равнодушен к Селене и ушла сторону, хотя её семья всячески поддерживала отношения с артистом. Пока она не может простить любимому человеку предательства, но одно можно сказать точно — Белла всё любит Эйбела. Они будут вместе, вот увидите» — поделился источник.
Кто знает, возможно именно через своё творчество The решил попросить прощения у девушки своего сердца и заслужить прощения?
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