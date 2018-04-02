Филармония приглашает челябинцев на фестиваль пианиста Дениса Мацуева

Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет… » пройдёт в столице Южного Урала при поддержке губернатора с 15 по 18 апреля. В каждый из четырёх дней ценителей искусства ждут уникальные программы. Так, в честь открытия фестиваля маэстро даст сольный концерт фортепианной музыки, во время которого прозвучат сонаты Бетховена и Чайковского. Затем Денис Мацуев выступит вместе с филармоническим оркестром «Классика» под управлением Адика Абдурахманова, где зрители услышат сочинения признанных классиков джаза и свободную импровизацию. Также будет концерт стипендиатов фонда «Новые имена», в котором принимают участие самые талантливые дети Челябинской области, и выступления победителей всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».