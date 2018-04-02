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Филармония приглашает челябинцев на фестиваль пианиста Дениса Мацуева
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Филармония приглашает челябинцев на фестиваль пианиста Дениса Мацуева 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Ежегодный фестиваль пианиста-виртуоза Дениса Мацуева стартует в Челябинске в апреле, рассказала «АиФ-Челябинск» пресс-секретарь городской филармонии Александра Третьякова.
Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет… » пройдёт в столице Южного Урала при поддержке губернатора с 15 по 18 апреля. В каждый из четырёх дней ценителей искусства ждут уникальные программы. Так, в честь открытия фестиваля маэстро даст сольный концерт фортепианной музыки, во время которого прозвучат сонаты Бетховена и Чайковского. Затем Денис Мацуев выступит вместе с филармоническим оркестром «Классика» под управлением Адика Абдурахманова, где зрители услышат сочинения признанных классиков джаза и свободную импровизацию. Также будет концерт стипендиатов фонда «Новые имена», в котором принимают участие самые талантливые дети Челябинской области, и выступления победителей всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».
«Публика услышит блестящую игру победителей «Синей птицы»: Софьи Тюриной (10 лет, саксофон), Алисы Рогулиной (11 лет, фортепиано), Даниила Гулевича (11 лет, ударные), Матвея Блюмина (12 лет, скрипка). Возможность убедиться, что юные исполнители имеют полное право на столь восторженные комплименты известного музыканта, появится не только у челябинцев, но и у жителей Сатки и Магнитогорска, где в рамках фестиваля пройдут концерты «Классика и Jazz», — отметила Александра Третьякова.
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