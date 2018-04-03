Пианист Денис Мацуев примет участие в гала‑концерте фестиваля Чайковского в Клину 7 июня

Пианист Денис Мацуев примет участие в IV Международном фестивале искусств П. И. Чайковского, который пройдет в подмосковном Клину с 5 по 11 июня, виртуоз выступит в бетховенской программе «Обнимитесь, миллионы» на гала-концерте фестиваля 7 июня.

«Я неоднократно уже принимал участие в этом замечательном фестивале, в этом магическом месте для любого музыканта, и не только музыканта. Мы обязательно с Александром Сладковским придумаем что-нибудь интересное, связанное с Петром Ильичом (Чайковским — ред.) или с его эпохой. В этом месте, конечно, хочется играть не только популярные произведения, но и произведения, которые незаслуженно забыты», — сказал Мацуев журналистам.

Он добавил, что в 2015 году с дирижером Валерием Гергиевым принимал участие в юбилейном концерте, на котором были исполнены произведения из Второго концерта Чайковского. В тот раз для многих зрителей эти музыкальные произведения стали открытием.

«Может быть, сыграем Третий концерт, который совсем никто не знает, написанный в 1983 году, в год его смерти. Я очень часто играю все три концерта Чайковского. Но интригу будем держать до конца», — отметил Мацуев.

Пианист добавил, что гости фестиваля погрузятся в «абсолютную сказку и магию» места, где долго жил и писал Чайковский. Выступления музыкантов и артистов традиционно состоятся на территории музея-заповедника композитора.

«Атмосфера усадьбы и той открытой площадки, где проходят концерты, уникальна, ее сложно передать словами. Формат open-air концертов очень популярен во всем мире, у нас еще не очень прижился, такая первая проба пера, и очень здорово, что в этом уникальном месте проходят такие концерты. Те, кто приедут, не пожалеют, они впитают в себя эту фантастическую ауру и химию места вкупе с исполнением самых великих музыкантов. Лично я всегда вырываюсь на эти концерты, я не могу в них не участвовать. В Клину публика замечательная, я хочу, чтобы там развивалась музыкальная жизнь. Этот фестиваль очень масштабный, я уверен, что он будет развиваться, а я буду принимать в нем участие в любом статусе», — отметил Мацуев.