Ещё
The Weeknd выпустил новый альбом
Далее:
Читайте также:
Ещё

The Weeknd выпустил новый альбом 

Fancy Journal 26 минут назад
Фото: fancy-journal
Канадский рэпер и обладатель трех премий «Грэмми» после серии анонсов в социальных сетях выпустил новый мини-альбом «My Dear Melancholy», состоящий из шести композиций. В работе над пластинкой также принимали участие диджей Gesaffelstein, Ги-Мануэль де Омем-Крсто из Daft Punk, Skrillex и другие.
Напомним, предыдущий альбом музыканта «Starboy» увидел свет в ноябре 2016 году и обеспечил Абелю (настоящее имя рэпера) победу в категории «Лучший урбан-исполнитель» 60-й премии «Грэмми». Церемония состоялась в январе 2018 года в Лос-Анджелесе.
Fancy Journal: последние новости
Стала известна дата выхода сериала «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем Колин Треворроу снимет третью часть «Мира Юрского периода» Во Флоренции расскажут о влиянии Италии на Голливуд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Sony Pictures снимет сериал об африканских амазонках
Названы самые популярные фильмы по видеоиграм
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение