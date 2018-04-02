The Weeknd выпустил новый альбом

Канадский рэпер и обладатель трех премий «Грэмми» после серии анонсов в социальных сетях выпустил новый мини-альбом «My Dear Melancholy», состоящий из шести композиций. В работе над пластинкой также принимали участие диджей Gesaffelstein, Ги-Мануэль де Омем-Крсто из Daft Punk, Skrillex и другие.

Напомним, предыдущий альбом музыканта «Starboy» увидел свет в ноябре 2016 году и обеспечил Абелю (настоящее имя рэпера) победу в категории «Лучший урбан-исполнитель» 60-й премии «Грэмми». Церемония состоялась в январе 2018 года в Лос-Анджелесе.