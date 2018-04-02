Гребенщиков рассказал, когда сыграет перенесенные концерты

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что группа рассчитывает до лета сыграть все концерты, которые были перенесены ранее из-за его болезни. Об этом музыкант сообщил ТАСС

«Мы рассчитываем до лета сыграть почти все, что запланировали ранее», — сказал Гребенщиков.

О том, что Гребенщиков заболел стало известно 4 марта. Сообщалось, что лидер группы «Аквариум» простудился. По рекомендации врачей Гребенщиков перенес концерты. Музыканту требовался реабилитационный период.

Так, из-за болезни лидера «Аквариум» были перенесены концерты в петербургском клубе «А2», московский концерт в «Крокусе» и тель-авивский концерт в зале «Смоларш».

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