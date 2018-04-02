Ещё
Гребенщиков рассказал, когда сыграет перенесенные концерты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гребенщиков рассказал, когда сыграет перенесенные концерты 

Мир24 1 час назад
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что группа рассчитывает до лета сыграть все концерты, которые были перенесены ранее из-за его болезни. Об этом музыкант сообщил ТАСС.
«Мы рассчитываем до лета сыграть почти все, что запланировали ранее», — сказал Гребенщиков.
О том, что Гребенщиков заболел стало известно 4 марта. Сообщалось, что лидер группы «Аквариум» простудился. По рекомендации врачей Гребенщиков перенес концерты. Музыканту требовался реабилитационный период.
Так, из-за болезни лидера «Аквариум» были перенесены концерты в петербургском клубе «А2», московский концерт в «Крокусе» и тель-авивский концерт в зале «Смоларш».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Более 20 родственников жертв пожара в Кемерове получили выплаты В Москве прозвучала музыка великого туркменского композитора В Москве назвали лауреатов премии «Ника»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Sony Pictures снимет сериал об африканских амазонках
Названы самые популярные фильмы по видеоиграм
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение