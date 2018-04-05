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На Украине Гребенщикову не место — «Правый сектор»* пригрозил музыканту
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На Украине Гребенщикову не место — «Правый сектор»* пригрозил музыканту 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
«Нет, никакого Гребенщикова тут не будет! Если он приедет, мы все сделаем, чтобы он не мог здесь выступать!», — заявили в организации.
Запрещенная на территории России организация «Правый сектор»* пригрозила Борису Гребенщикову и группе «Аквариум» тем, что сорвет выступления на Украине.
Поводом для таких угроз послужило интервью Гребенщикова, в котором он заявил, что готов выступить в Крыму, а также в Луганске и Донецке, «если грамотно организуют концерт, обеспечат все необходимое для выступления». Позже музыкант подтвердил свои слова в социальной сети Facebook и сказал, что «Аквариум» выступит в любом месте планеты, где ее готовы слушать.
На заявление музыканта отреагировали в «Правом секторе»*, заявив, что «никакого Гребенщикова» на Украине не будет.
«Если Гребенщиков хочет выступать в Донецке, Луганске и Крыму, то таким **** на Украине, конечно же, не место. Потому что он открыто говорит, что готов выступать на оккупированных территориях!», — заявил пресс-секретарь «Правого сектора»* Артем Скоропадский, сообщает НСН.
«Нет, никакого Гребенщикова тут не будет! Если он приедет, мы все сделаем, чтобы он не мог здесь выступать!», — добавил он.
Он отметил, что организация не следит за творчеством Гребенщикова. По словам Скоропадского, «Правый сектор» будет смотреть на законность пересечения Гребенщиковым границы.
«Правый сектор»* — организация, запрещенная на территории РФ.
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