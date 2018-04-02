Ещё
Группа «Хлеб» высмеяла рэперов в рекламе через рекламу Sprite
Далее:
Читайте также:
Ещё

Группа «Хлеб» высмеяла рэперов в рекламе через рекламу Sprite 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
«Последнее время очень модно рекламировать товары в рэп-клипах, потому что туда можно незаметно и аккуратно интегрировать какой-либо продукт», — поясняет группа «Хлеб».
С ними нельзя не согласиться: Егор Крид снял клип для «Сбербанка», в музыкальный клип Оксимирона интегрировался МТС, список можно продолжать еще долго.
Группа «Хлеб» сняла музыкальный клип-рекламу, продвигающий новый вкус напитка Sprite — арбуз-огурец. В новом видео трио высмеивает таких же, как они сами, рэперов, которые якобы нативно упоминают бренд в тексте песни или демонстрируют его в клипе.
Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Sprite в субботу и уже успел набрать более 1,5 млн просмотров.
Sostav.ru: последние новости
Крылья смогут полететь: KFC запустил свой собственный дрон Плакаты с Михалковым и Каддафи «украсили» центр Москвы «Монополия в Макдоналдс»: более 16 млн призов в новой промокампании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Sony Pictures снимет сериал об африканских амазонках
Названы самые популярные фильмы по видеоиграм
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение