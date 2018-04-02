Объявлена вторая пятёрка артистов «НАШЕСТВИЯ — 2018»

Все меньше времени остаётся до «Главного приключения года», а «НАШЕ Радио» продолжает объявлять новых участников «НАШЕСТВИЯ» 2018.

3, 4 и 5 августа десятки тысяч любителей качественной отечественной музыки соберутся в Большом Завидове Тверской области, чтобы погрузиться в незабываемую атмосферу единения и праздника. В 2018 году радиостанция «НАШЕ Радио» отмечает 20-летний юбилей и, в связи с этим праздничным событием, артисты, выступающие на «НАШЕСТВИИ» 2018, исполнят все свои лучшие хиты, которые радовали слушателей «НАШЕго» на протяжении двух десятилетий.

Список музыкальных коллективов уже сейчас выглядит внушительно: на «Главном приключении года» выступят «LOUNA», «КняZz», «Пикник», «Секрет», «Сплин»; и сегодня стало известно, какие еще группы присоединятся к «НАШЕСТВИЮ» 2018 предстоящим летом.

«Animal ДжаZ» — музыканты группы из Санкт-Петербурга традиционно радуют поклонников своими лучшими хитами и представляют публике новые композиции. По признанию лидера группа Александра Красовицкого , «НАШЕСТВИЕ» для «Animal ДжаZ» — добрый товарищ, друг и брат». Предстоящим летом все гости «Главного приключения года» смогут услышать выступление группы, вопреки обыкновению, не на второй площадке «НАШЕ 2.0», а на основной сцене фестиваля.

«Алиса» — в 2018 году легендарная российская группа отмечает солидную дату — 35 лет творческой деятельности — и отправляется в юбилейный тур по стране. Несмотря на плотный график, музыканты «Алисы» приедут разделить праздничное настроение со всеми собравшимися в Большом Завидове. Замечательная новость для поклонников: в этом году впервые за всю историю выступлений «Алисы» на «НАШЕСТВИИ», Константин Кинчев станет хэдлайнером субботы!

«Калинов мост» — в 2018 году новосибирская группа тоже празднует памятную дату: альбому «Оружие» исполняется 20 лет. В прошлом году Дмитрий Ревякин не пропустил фестиваль даже несмотря на усталость после концертного тура, а к «НАШЕСТВИЮ» 2018 приготовит самые известные хиты из своих легендарных альбомов и ярких новинок — группа готовится выпустить новый альбом «Даурия», который будет посвящен Забайкалью.

«Мельница» — традиционно является одной из любимых групп фестиваля. На «НАШЕСТВИИ» 2017 музыканты группы во главе с лидером коллектива Хелависой представили восхищенным слушателям полностью обновлённую программу, куда вошли песни из двух последних пластинок. Традиционные народные напевы и звуки этнических инструментов от «Мельницы» не оставят равнодушными никого и помогут всем гостям «НАШЕСТВИЯ» 2018 погрузиться в царящую атмосферу праздника!

«СерьГа» — всегда позитивный Сергей Галанин — неизменный желанный гость «НАШЕСТВИЯ». В прошлом году группа «СерьГа» отыграла полноценный концерт, порадовав поклонников не только знаковыми вещами, но и новинками из альбома «Приметы». Зная теплое отношение Сергея Юрьевича к «Главному приключению года», можно не сомневаться в том, что он обязательно приготовит для поклонников сюрприз!

Напоминаем, что красочный именной билет на «Главное приключение года», выполненный в фирменном стиле мероприятия — прекрасный подарок друзьям, коллегам и близким людям!

Дальше — ещё больше громких имён, неожиданных дуэтов и любимой музыки! Подробности на сайте nashestvie.ru и в социальных сетях радиостанции «НАШЕ Радио».