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В Удмуртии пройдет фестиваль удмуртской культуры «Даур гур»
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В Удмуртии пройдет фестиваль удмуртской культуры «Даур гур» 

ИА «Сусанин» 5 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Фестиваль удмуртской культуры «Даур гур» («Мелодия века») стартует в Ижевске 14 апреля. В этом году конкурс будет посвящен 90-летию со дня рождения удмуртского композитора Геннадия Корепанова-Камского, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов республики.
В праздничном концерте примут участие музыкальные и танцевальные коллективы республики: «Ерпечкаос», «Марӟан», «Шуд» и другие. Гостем праздника станет занменитый коллектив «Брангуртысь песянайес».
Отметим, фестиваль проходит раз в 2 года. Впервые он состоялся в 2012 году.
Мероприятия фестиваля будут проходить по всей Удмуртии до конца года.
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