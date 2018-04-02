В Удмуртии пройдет фестиваль удмуртской культуры «Даур гур»

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль удмуртской культуры «Даур гур» («Мелодия века») стартует в Ижевске 14 апреля. В этом году конкурс будет посвящен 90-летию со дня рождения удмуртского композитора Геннадия Корепанова-Камского, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов республики.

В праздничном концерте примут участие музыкальные и танцевальные коллективы республики: «Ерпечкаос», «Марӟан», «Шуд» и другие. Гостем праздника станет занменитый коллектив «Брангуртысь песянайес».

Отметим, фестиваль проходит раз в 2 года. Впервые он состоялся в 2012 году.

Мероприятия фестиваля будут проходить по всей Удмуртии до конца года.