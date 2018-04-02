Ещё
Гребенщиков рассказал, как начал интересоваться живописью в Карелии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гребенщиков рассказал, как начал интересоваться живописью в Карелии 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Об этом лидер группы «Аквариум» сообщил сегодня, в интервью ТАСС. Сегодня, 2 апреля ТАСС выпустили интервью с лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым. Помимо вопросов о музыке, спорте и политике интервьюер упомянул про выставку живописных работ Гребенщикова — «Азбука лунного света» и решил узнать, когда музыкант начал писать картины. Оказалось, что впервые лидер «Аквариума» увлекся живописью именно в Карелии.
В 1976-м. Забрался в Карелии на чердак сельского дома моей первой жены и нашел загрунтованные холсты, кисти, краски, растворители — все, что нужно для написания картин, — ответил ТАСС Борис Гребенщиков. — Это осталось от деда Натальи. Мне было интересно попробовать,
— рассказал Гребенщиков. По его словам, в последствии профессиональных уроков он так и не брал.
Я классический самоучка. И не только в рисовании. Гитару тоже сам осваивал. Бабушка показала три первых аккорда, потом ребята во дворе еще пять. И — все,
-добавил он. Напомним, что в этом году вышел новый альбом «Аквариума» «Время N» — первый с 2014 года. С тех пор у лидера «Аквариума» выходили только синглы — сольные или в составе группы. По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Концерт «Рок-хиты 1970-х» перенесен из-за ЧП в Кемерово В Карелии заключенные записали видеоклип на сонет Шекспира (видео) Петербургский композитор сыграл на рояле на горе в Карелии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?27
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение