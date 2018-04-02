Гребенщиков рассказал, как начал интересоваться живописью в Карелии

Об этом лидер группы «Аквариум» сообщил сегодня, в интервью ТАСС . Сегодня, 2 апреля ТАСС выпустили интервью с лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым . Помимо вопросов о музыке, спорте и политике интервьюер упомянул про выставку живописных работ Гребенщикова — «Азбука лунного света» и решил узнать, когда музыкант начал писать картины. Оказалось, что впервые лидер «Аквариума» увлекся живописью именно в Карелии.

В 1976-м. Забрался в Карелии на чердак сельского дома моей первой жены и нашел загрунтованные холсты, кисти, краски, растворители — все, что нужно для написания картин, — ответил ТАСС Борис Гребенщиков. — Это осталось от деда Натальи. Мне было интересно попробовать,

— рассказал Гребенщиков. По его словам, в последствии профессиональных уроков он так и не брал.

Я классический самоучка. И не только в рисовании. Гитару тоже сам осваивал. Бабушка показала три первых аккорда, потом ребята во дворе еще пять. И — все,