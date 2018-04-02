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В МГД предложили пересмотреть меры безопасности на выступлениях в метро после давки на концерте T-Killah
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В МГД предложили пересмотреть меры безопасности на выступлениях в метро после давки на концерте T-Killah 

Агентство «Москва» 5 часов назад
В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям предложили более тщательно продумать меры по обеспечению безопасности при проведении на станциях метро концертов известных музыкантов после давки на станции «Курская», где вечером 30 марта прошел концерт рэпера T-Killah и автора «Дневника Хача» Амирана Сардарова. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава комиссии Евгений Герасимов.
«Москвичи с огромным интересом приняли решение метрополитена совместно с департаментом культуры проводить такие мероприятия. Многие очень хотели, чтобы в метро звучала определенная музыка: при входе, на эскалаторе. Надо сказать, что, видимо, не очень подготовились в данному (концерту T-Killah — прим. Агентства «Москва») мероприятию, не ожидали, что будет такой ажиотаж. Проще всего отказаться (от концертов в метро — прим. Агентства «Москва»). Но мне представляется, что нужно более внимательно подойти к подобным мероприятиям: уточнить, может быть, время проведения и более тщательно подойти к безопасности», — сказал Е. Герасимов.
По мнению депутата, необходимости отказываться от проведения на станциях метро концертов известных музыкантов нет. Он заявил, что стоит подумать над вопросами удобства пассажиров и тех, кто пришел специально на концерт. «Запретить — это проще всего. Но интерес у граждан к таким мероприятиям огромный. Это и музыкантов популяризирует, и настроение создает», — добавил Е. Герасимов.
Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что во время концерта рэпера T-Killah и автора «Дневника Хача» А. Сардарова на станции метро «Курская» возникла давка, в результате чего несколько человек обратились к врачам.
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