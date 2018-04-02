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ALEKSEEV рассказал подготовке к Евровидению
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ALEKSEEV рассказал подготовке к Евровидению 

Popcake.tv 4 часа назад
Фото: Popcake.tv
Никита Алексеев уже через месяц представит Белоруссию на конкурсе Евровидение в Португалии. Накануне отъезда в Лиссабон Никита встретился с поклонницами, дал большой концерт в Москве и ответил на все вопросы журналистов. Подробности смотрите в сюжете Насти Рассел.
«Участвовать на Евровидении было нашим общим решением. Попробовать свои силы, раньше не было такой идеи. Только когда мы услышали песню «Forever» сразу решили именно с ней мы должны поехать в Португалию»
«Я понимаю, что это конкурс нельзя забывать. Но, всё-таки эта музыка, и это тоже нельзя забывать. Поэтому всё-таки я надеюсь, что победит музыка, искренность, музыкальность человека.»
Полную версию смотрите в репортаже:;
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