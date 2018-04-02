В Богородском отметили Всемирный День театра

В районе прошло сказочное представление, во время которого малыши перевоплотились в героев любимых сказок.

В дошкольном отделении «Росток» школы №1797 «Богородская» на прошлой неделе состоялся театрализованный досуг по сказкам А. С. Пушкина. Мероприятие было посвящено Всемирному дню театра, который отмечался 27 марта.

Дети и воспитатели готовились к празднику ответственно и с трудолюбием. Музыкальный руководитель написал сценарий, подобрал песни, поставил танцы, а воспитатели разучили с детьми роли и стихи, подобрали костюмы, подготовили презентацию к мероприятию.

И вот в намеченный день юные артисты вышли на сцену. Они с удовольствием перевоплощались в героев любимых сказок, сопровождая свои выступления стихами, музыкой и танцами.

Зрители тепло отблагодарили юных талантов и отметили, что они будто побывали в настоящем театре.