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В Богородском отметили Всемирный День театра
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В Богородском отметили Всемирный День театра 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В районе прошло сказочное представление, во время которого малыши перевоплотились в героев любимых сказок.
В дошкольном отделении «Росток» школы №1797 «Богородская» на прошлой неделе состоялся театрализованный досуг по сказкам А. С. Пушкина. Мероприятие было посвящено Всемирному дню театра, который отмечался 27 марта.
Дети и воспитатели готовились к празднику ответственно и с трудолюбием. Музыкальный руководитель написал сценарий, подобрал песни, поставил танцы, а воспитатели разучили с детьми роли и стихи, подобрали костюмы, подготовили презентацию к мероприятию.
И вот в намеченный день юные артисты вышли на сцену. Они с удовольствием перевоплощались в героев любимых сказок, сопровождая свои выступления стихами, музыкой и танцами.
Зрители тепло отблагодарили юных талантов и отметили, что они будто побывали в настоящем театре.
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