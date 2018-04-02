«Наив» выпустил последний альбом

Релиз нового студийного альбома под названием «Make NAÏVE Great Again!» состоялся 1 апреля. По словам музыкантов, возможно, это последний альбом в дискографии коллектива. В дальнейшем группа собирается выпускать композиции только в виде синглов, а от «долгоиграющих» пластинок намерена отказаться.

Новый альбом выходит в год, юбилейный для коллектива: в 2018 году «Наив» отпразднует 30-летие. Как отмечает фронтмен коллектива Александр «Чача» Иванов, при записи диска они отказались от экспериментов со звуком и работали в своем оригинальном саунде.