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Лолита выпустила «библейский» клип на песню Михаил Гуцериева
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Лолита выпустила «библейский» клип на песню Михаил Гуцериева 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: Говорит Москва
Лолита рассказала, что съёмки клипа проходили в Грузии.
«Я не ожидала такого сценария. Тина Баркалая пошла по глубокому смыслу слова «судьба», получилась библейская история. Только снята она не в библейских костюмах, но со знанием и с уважением к Библии. Тина смогла зацепить огромное количество пластов эмоций, характеров, профессий. Я думаю, здесь всё должно тронуть зрителя. Ради этого Михаил Гуцериев писал, Андрей Мисин — писал, а я — пела», — заявила исполнительница.
Сюжет выстраивается вокруг библейского яблока, которое катится по бесконечному столу вдоль вереницы разных судеб героев клипа. «Катящееся яблоко — как наша жизнь, которая куда-то катится, когда мы проживаем её. — рассказывает Тина Баркалая. — Когда я послушала песню Лолиты на стихи поэта Михаила Гуцериева, стало понятно, что эта песня про всех нас, про нашу жизнь». Клип стал визуальным воплощением глубоко насыщенных стихов Гуцериева, пронизанных тонкой философской лирикой.
Увидеть клип «Судьба» можно в эфирах музыкальных телеканалов и в YouTube.
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