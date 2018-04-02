Юные музыканты показали свое мастерство в рамках фестиваля «Золотой ключик»

Дни творчества «В мире музыки» закончились во Дворце творчества «Преображенский».

В дни творчества Дворец был полон музыкой и прекрасным вокалом. Юные таланты нашего района выступили отлично во всех возрастных категориях и заслужили дипломы лауреатов и победителей.

Не подкачали и самые младшие воспитанники колледжа. Диплом колледжа достался ученице школы №1505 Соне Рыбиной из коллектива эстрадной песни «ЭКШН».