Юные музыканты показали свое мастерство в рамках фестиваля «Золотой ключик» 

Дни творчества «В мире музыки» закончились во Дворце творчества «Преображенский».
В дни творчества Дворец был полон музыкой и прекрасным вокалом. Юные таланты нашего района выступили отлично во всех возрастных категориях и заслужили дипломы лауреатов и победителей.
Не подкачали и самые младшие воспитанники колледжа. Диплом колледжа достался ученице школы №1505 Соне Рыбиной из коллектива эстрадной песни «ЭКШН».
Дипломы лауреатов получили участники хоровой студии «Малиновка» Дворца творчества «Преображенский» в составе Василисы Муляновой, Александры Шмуклер, Татьяны Казаковской и Софьи Островской; Анна Сорокина и Анна Апрессова из группы сольного пения ДТДиМ «Преображенский»; ученица школы №1505 Камила Усубова из коллектива эстрадной песни «ЭКШН».
Дипломы лауреатов в старшей возрастной группе получили: участницы разновозрастного отряда «Надежда», воспитанницы Дворца творчества «Преображенский» Наталья Соболева и Валерия Савицкая; воспитанник Дворца творчества, участник группы сольного пения Владимир Михайловский; ансамбль балалаечников из ДТДиМ «Преображенский» в составе Антона Анатольева, Федора Буракова, Ивана Дремача, Константина Корнеева; Павел Грицай, тоже из Дворца творчества, из класса музыкальной композиции; воспитанники ДТДиМ «Преображенский» из музыкально-театральной студии «Ворона»; Давид Чельдиев из школы «Благо»; Анна Миракян из фольклорного ансамбля «Рябинушка» ДТДиМ «Преображенский».