Измайловские балалаечники выступили на фестивале «Балалайка — душа России»

Ансамбль «Выкрутасы» из Детской школы искусств «Измайлово» своим выступлением украсил фестивальную программу.

Московский фестиваль «Балалайка — душа России» проходил в столице с 10 по 18 марта Во время торжественного его открытия в Государственном музыкально-педагогическом институте им. М. М. Ипполитова-Иванова выступили со своими яркими номерами музыканты из ансамбля балалаечников «Выкрутасы» (художественный руководитель — Татьяна Зимакова, концертмейстер — Сергей Мочалов ).

Концерты этого фестиваля уже восьмой год проходят в рамках Всероссийской акции по пропаганде исполнительства на русских национальных инструментах и объединяют самых ярких музыкантов нашего времени.

Измайловским «Выкрутасам» посчастливилось выступать на одной сцене с народными артистами России, победителями Всероссийских музыкальных конкурсов и другими ведущими музыкантами. В итоге ученики ДШИ «Измайлово» получили множество хвалебных слов и заслужили бурные аплодисменты.