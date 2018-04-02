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Измайловские балалаечники выступили на фестивале «Балалайка — душа России»
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Измайловские балалаечники выступили на фестивале «Балалайка — душа России» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Ансамбль «Выкрутасы» из Детской школы искусств «Измайлово» своим выступлением украсил фестивальную программу.
Московский фестиваль «Балалайка — душа России» проходил в столице с 10 по 18 марта Во время торжественного его открытия в Государственном музыкально-педагогическом институте им. М. М. Ипполитова-Иванова выступили со своими яркими номерами музыканты из ансамбля балалаечников «Выкрутасы» (художественный руководитель — Татьяна Зимакова, концертмейстер — Сергей Мочалов).
Концерты этого фестиваля уже восьмой год проходят в рамках Всероссийской акции по пропаганде исполнительства на русских национальных инструментах и объединяют самых ярких музыкантов нашего времени.
Измайловским «Выкрутасам» посчастливилось выступать на одной сцене с народными артистами России, победителями Всероссийских музыкальных конкурсов и другими ведущими музыкантами. В итоге ученики ДШИ «Измайлово» получили множество хвалебных слов и заслужили бурные аплодисменты.
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