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В Карелии заключенные записали видеоклип на сонет Шекспира (видео)
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В Карелии заключенные записали видеоклип на сонет Шекспира (видео) 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
По мнению конкурсной комиссии УФСИН, артисты оригинально исполнили номер и специально под стихи написали музыку. В УФСИН России по Республике Карелия подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса исполнительской песни среди осужденных «Калина красная». Как сообщает пресс-служба ведомства, творческие способности заочно продемонстрировали представители ИК-7, ИК-9, ЛИУ-4 и РБ-2. Отмечается, что по условиям конкурса этого года участникам нужно было снять клип, благодаря чему комиссия могла оценить не только голос артиста, но и посмотреть видеоряд.
— Над видеоинсталляцией трудились целые коллективы, телестудии осужденных, продумывались сценарий, сюжетная линия, которые позволили раскрыть драматургию песенного жанра,
— сообщает пресс-служба УФСИН. В итоге победителем единогласно был признан творческий коллектив республиканской больницы №2 из Медвежьегорска. Под музыкальный аккомпанемент гитаристов осужденный Павел Воронин исполнил строки о любви из 130-го сонета Шекспира.
— Музыканты оригинально исполнили свой номер, подготовили качественный видеоролик, специально под стихи написали музыку,
— сообщили в пресс-службе ведомства.
Финалистов конкурса ждут ценные подарки, денежные вознаграждения, некоторым исполнителям на сцене сообщат об условно-досрочном освобождении. Также победители смогут заявить о себе на российском уровне. По материалам: ptzgovorit.ru
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