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Эстрадный ансамбль «Оштен» дал концерт в ИК-2 УФСИН России по Адыгее
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Эстрадный ансамбль «Оштен» дал концерт в ИК-2 УФСИН России по Адыгее 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Мероприятие было организовано в рамках культурно-просветительского проекта «Музыка без границ», направленного на духовно-нравственное воспитание осужденных, реализуемого в учреждениях УФСИН России по Республике Адыгея при поддержке Министерства культуры Республики Адыгея.
Встречи осужденных с деятелями искусства в учреждениях УФСИН России по Республике Адыгея проводятся регулярно и направлены на расширение форм организации культурного досуга осужденных, повышение их образовательного и культурного уровня.
Перед осужденными выступил ансамбль солистов эстрадного ансамбля «Оштен». Они представили концертную программу «Мелодии весны», в которой прозвучали популярные песни известных российских и зарубежных авторов, национальной эстрады. Репертуарный диапазон коллектива достаточно широк: джазовые стандарты, рок и поп музыка, современные песни адыгских композиторов. Зрители тепло приветствовали каждое выступление участников концерта.
Эстрадный асамбль «Оштен» был создан в 1996 году. Название группы «Оштен» происходит от одноимённой горы, и с адыгейского языка переводится, как «останавливающая град» и считается одной из красивейших гор Большого Кавказского хребта. Постепенно ансамбль превратился в один из самых популярных музыкальных коллективов не только в Республике Адыгея, но и далеко за ее пределами. В 2014 г. солисты группы «Оштен» были включены в концертную программу Зимних олимпийских игр «Сочи-2014».
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