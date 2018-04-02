Косино-ухтомские школьники одержали победу в городском вокальном конкурсе

2 участника Дня творчества «В мире музыка» 14 Открытого городского фестиваля детского и юношеского творчества «Золотой ключик» одержали победу в младшей возрастной группе (семь — девять лет). Это младший хор «Голос доброты» из школы №2031 под руководством Ирины Крашенинниковой и Платон Семенов из вокально-хоровой студии «Радуга» (руководитель Е. Карамышева) из кожуховской школы №2026.

Вокалисты Младшего хора произвели впечатление на жюри исполнением русской народной песни «Веснянка» и «Ленинградские мальчишки». Платон Семенов спел «Песенку фронтового шофера».

Фестиваль «Золотой ключик» прошел на базе ДТДиМ «Преображенский», расположенный на Большой Черкизовской, 15. Участие в конкурсе принимают ребята, которые хотят продемонстрировать свой таланты и творческие возможности. В Днях творчества участвуют юные актеры, музыканты художники, танцоры и т.д.