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Косино-ухтомские школьники одержали победу в городском вокальном конкурсе
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Косино-ухтомские школьники одержали победу в городском вокальном конкурсе 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
2 участника Дня творчества «В мире музыка» 14 Открытого городского фестиваля детского и юношеского творчества «Золотой ключик» одержали победу в младшей возрастной группе (семь — девять лет). Это младший хор «Голос доброты» из школы №2031 под руководством Ирины Крашенинниковой и Платон Семенов из вокально-хоровой студии «Радуга» (руководитель Е. Карамышева) из кожуховской школы №2026.
Вокалисты Младшего хора произвели впечатление на жюри исполнением русской народной песни «Веснянка» и «Ленинградские мальчишки». Платон Семенов спел «Песенку фронтового шофера».
Фестиваль «Золотой ключик» прошел на базе ДТДиМ «Преображенский», расположенный на Большой Черкизовской, 15. Участие в конкурсе принимают ребята, которые хотят продемонстрировать свой таланты и творческие возможности. В Днях творчества участвуют юные актеры, музыканты художники, танцоры и т.д.
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