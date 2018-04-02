Во Владивостоке отменили музыкальный фестиваль V-ROX 2018 

«В 2018 году заявки от музыкантов на участие в фестивале V-ROX во Владивостоке приниматься не будут. К сожалению, в связи с общими экономическими затруднениями, мы не смогли найти возможности для достаточного финансирования фестиваля в том виде, в котором он существовал пять лет», — цитирует Культуромания организаторов фестиваля. Планируется, что во Владивостоке создадут новый фестиваль в новом формате, который еще находится в разработке. Музыкальный проект V-ROX проходил во Владивостоке ежегодно с 2013 года в августе. Главным вдохновителем фестиваля был лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.