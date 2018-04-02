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На улице 4-я Новоселки научат петь
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На улице 4-я Новоселки научат петь 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Специалисты филиала «Войковский» ТЦСО «Тимирязевский» проведут для жителей пожилого возраста из Молжаниновского индивидуальные репетиции по вокалу. Занятие состоится во вторник, 3 апреля.
Также в этот день солисты ансамбля «Мелодия» представят концертную программу «Капель любви».
— Со сцены прозвучат романсы, русские народные песни, популярные песни советской и российской эстрады, — уточнили в администрации ТЦСО «Войковский». — Музыкальный коллектив «Мелодия», который был образован на базе ТЦСО в 2017 году, является частым гостем всех филиалов центра.
Концерт начнется в 14.00, а занятие по вокалу в 16.00.
Гостей и участников ждут по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2 (управа района). Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)
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