На улице 4-я Новоселки научат петь

Специалисты филиала «Войковский» ТЦСО «Тимирязевский» проведут для жителей пожилого возраста из Молжаниновского индивидуальные репетиции по вокалу. Занятие состоится во вторник, 3 апреля.

Также в этот день солисты ансамбля «Мелодия» представят концертную программу «Капель любви».

— Со сцены прозвучат романсы, русские народные песни, популярные песни советской и российской эстрады, — уточнили в администрации ТЦСО «Войковский». — Музыкальный коллектив «Мелодия», который был образован на базе ТЦСО в 2017 году, является частым гостем всех филиалов центра.

Концерт начнется в 14.00, а занятие по вокалу в 16.00.

Гостей и участников ждут по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2 (управа района). Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)