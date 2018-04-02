Мозговые волны зрителей «живого» концерта синхронизируются

На «живых» концертах мозговые волны слушателей синхронизируются как друг с другом, так и с ритмом музыки, заявляют ученые. Своими выводами невролог Джессика Гран и ее коллеги из Западного университета в Лондоне, которые провели соответствующие исследования, поделились на ежегодной встрече Общества когнитивных нейронаук в Бостоне.

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При помощи электроэнцефалографии (ЭЭГ) специалисты измерили ритмические колебания мозговой активности у добровольцев. Всем им дали послушать одну и ту же песню. Но 20 человек слушали «живое» исполнение перед большой толпой зрителей, еще 20 — запись на телеэкране, оставшимся 20 подопытным дали посмотреть видео выступления перед маленькой группой зрителей. В итоге оказалось, что у слушателей «живого» концерта синхронизация мозговых волн была гораздо выше. Также они испытывали гораздо более приятные переживания.

По мнению ученых, корни этого явления лежат в глубоком прошлом. Наши предки применяли музыку и танцы в групповых культовых ритуалах. Это помогало укреплять социальные связи. Такое поведение вознаграждается мозгом в виде ощущений удовольствия.

«Музыка, как правило, связана с ритуалом, а в большинстве культур связана с танцем», — пояснила Джессика Гран, добавив, что это «способ социального участия».

Напомним, ранее нейробиологи выяснили, как стиль музыки влияет на работу мозга исполнителя.

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