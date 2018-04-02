Ещё
Мозговые волны зрителей «живого» концерта синхронизируются
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мозговые волны зрителей «живого» концерта синхронизируются 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
На «живых» концертах мозговые волны слушателей синхронизируются как друг с другом, так и с ритмом музыки, заявляют ученые. Своими выводами невролог Джессика Гран и ее коллеги из Западного университета в Лондоне, которые провели соответствующие исследования, поделились на ежегодной встрече Общества когнитивных нейронаук в Бостоне.
Самые дорогие рок-пластинки
Рай для ушей, кошмар для кошелька
При помощи электроэнцефалографии (ЭЭГ) специалисты измерили ритмические колебания мозговой активности у добровольцев. Всем им дали послушать одну и ту же песню. Но 20 человек слушали «живое» исполнение перед большой толпой зрителей, еще 20 — запись на телеэкране, оставшимся 20 подопытным дали посмотреть видео выступления перед маленькой группой зрителей. В итоге оказалось, что у слушателей «живого» концерта синхронизация мозговых волн была гораздо выше. Также они испытывали гораздо более приятные переживания.
По мнению ученых, корни этого явления лежат в глубоком прошлом. Наши предки применяли музыку и танцы в групповых культовых ритуалах. Это помогало укреплять социальные связи. Такое поведение вознаграждается мозгом в виде ощущений удовольствия.
«Музыка, как правило, связана с ритуалом, а в большинстве культур связана с танцем», — пояснила Джессика Гран, добавив, что это «способ социального участия».
Напомним, ранее нейробиологи выяснили, как стиль музыки влияет на работу мозга исполнителя.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Опрос: какие песни вы считаете национальным достоянием? Гребенщиков рассказал, когда сыграет перенесенные концерты В Москве прозвучала музыка великого туркменского композитора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло24
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?27
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение