Jethro Tull приедет в Петербург с юбилейным концертом

В Петербурге в рамках юбилейного тура выступит группа Jethro Tull. Концерт состоится 29 апреля на сцене ДК им. Ленсовета.

В этом году коллективу исполняется 50 лет.

Лидер культовых Jethro Tull — Иэн Андерсон — один из самых импозантных музыкантов мировой рок-музыки и обладатель Ордена Британской Империи. Его силуэт с флейтой узнаваем миллионами меломанов по всему миру, каждая его новая запись вызывает интерес публики, каждый концерт — масштабное событие.

Концерт в Петербурге станет неповторимым действом, где прозвучат знаменитые хиты Jethro Tull и новые работы мастера.

Начало в 20.00.