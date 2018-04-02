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Jethro Tull приедет в Петербург с юбилейным концертом
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Jethro Tull приедет в Петербург с юбилейным концертом 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге в рамках юбилейного тура выступит группа Jethro Tull. Концерт состоится 29 апреля на сцене ДК им. Ленсовета.
В этом году коллективу исполняется 50 лет.
Лидер культовых Jethro Tull — Иэн Андерсон — один из самых импозантных музыкантов мировой рок-музыки и обладатель Ордена Британской Империи. Его силуэт с флейтой узнаваем миллионами меломанов по всему миру, каждая его новая запись вызывает интерес публики, каждый концерт — масштабное событие.
Концерт в Петербурге станет неповторимым действом, где прозвучат знаменитые хиты Jethro Tull и новые работы мастера.
Начало в 20.00.
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