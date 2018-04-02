Музыкальная часть Транссибирского арт-фестиваля закрылась в Новосибирске мировой премьерой

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. / ТАСС /. Музыкальная часть юбилейного V Транссибирского арт-фестиваля под руководством известного скрипача Вадима Репина завершился в Новосибирске 2 апреля мировой премьерой сочинения современного композитора Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром". Как сообщила журналистам в понедельник сама композитор, которая прилетела в Новосибирск на концерт, для нее стало большой честью участие в фестивале.

"Для меня это большая честь и большая радость, я встретилась здесь с совершенно прекрасными музыкантами. В наше время, сейчас, может быть, это самое важное дело, в котором так нуждается человечество в целом. Наша ситуация настолько сложная, настолько грозящая, что именно культурные инициативы могут не только скрасить эту напряженность, но и в какой-то степени помочь совладать с этой напряженностью", — сказала композитор.

Как уточнила Губайдулина, при работе над новым сочинением она представляла тех музыкантов, которые будут его исполнять. В частности, речь шла о художественном руководителе фестиваля, уроженце Новосибирска и всемирно известном скрипаче Вадиме Репине. Как сказал сам Репин, новое произведение имеет для него особое значение.

"Я давно просил Софию Губайдулину написать для фестиваля, но долгое время ничего не получалось, а какое-то время назад она и вовсе объявила о том, что закончила сочинять музыку. И вдруг полгода назад — как гром среди ясного неба! — от нее внезапно пришло сообщение о том, что она решилась. Это сочинение рождено гением, и я приложу максимум усилий чтобы убедительно воплотить его на сцене", — сказал Репин.

Также в вечер закрытия фестиваля прозвучала «Неоконченная симфония» Шуберта, концерт для фортепиано с оркестром Шумана, солистом в котором выступил японский пианист Юкио Йокояма, и еще одно сочинение Губайдулиной — «Всадник на белом коне».

София Губайдулина — советский и российский композитор, автор более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей. Предыдущая мировая премьера ее сочинения состоялась в феврале 2017 года в Нью-Йорке, позже была исполнена в Бостоне и Цюрихе.

Транссибирский арт-фестиваль

V Транссибирский арт-фестиваль — его основная музыкальная часть — проходил в Новосибирске с 9 марта, в его рамках состоялось больше 20 концертов, мастер-классов и творческих встреч с мировыми звездами. Среди них были такие музыканты как швейцарский пианист Константин Лифшиц, латвийский скрипач Гидон Кремер , скрипачка из Германии Клара-Джуми Кан и испанский виолончелист Пабло Феррандес . В рамках пятого арт-фестиваля в Новосибирске прозвучало пять премьер. Кроме сочинения Софии Губайдулиной, зрители впервые услышали произведения Алексея Игудесмана , Даниэля Шнидера, Андрея Молчанова и Михаила Крутика.