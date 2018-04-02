Премьера Софии Губайдуллиной завершает Транссибирский Арт-Фестиваль

— Я давно просил Софию Губайдулину написать для фестиваля, но долгое время ничего не получалось, а какое-то время назад она и вовсе объявила о том, что закончила сочинять музыку, — рассказывает Вадим Репин , художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля, — И вдруг полгода назад — как гром среди ясного неба! — от нее внезапно пришло сообщение о том, что она решилась. Партитура была закончена несколько недель назад. Это сочинение рождено гением, и я приложу максимум усилий чтобы убедительно воплотить его на сцене. Название"Диалог: Я и Ты" дано потому, что у произведения двойное посвящение: написано оно для фестиваля, а посвящено солисту и дирижеру, мне и Андресу Мустонену.

София Губайдуллина прилетела на премьеру в Новосибирск.

— Для меня представился счастливый случай — быть в Новосибирске на завершении фестиваля. Это большая честь, я встретилась здесь с прекрасными артистами оркестра, встреча с гениальным скрипачом Вадимом Репиным — радость, — рассказала Губайдулина перед концертом. —Транссибирский Арт-Фестиваль — это очень важная культурная инициатива, он показывает грандиозные результаты, хоть и связан с громадными человеческими и энергетическими затратами. Но человечество нуждается в этом, наша общая ситуация настолько сложная и грозная, что только культурные инициативы могут совладать с напряженностью. Искусство позволяет нам выйти в измерение высоты. Это важно — не остаться на обыденном уровне, а иметь возможность взлететь

Также в этот вечер прозвучат сочинение Губайдулиной"Всадник на белом коне", "Неоконченная симфония" Шуберта и Концерт для фортепиано с оркестром Шумана, солистом в котором выступит Юкио Йокояма.

Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая. Программа фестиваля в Новосибирске завершится 2 апреля, однако российская часть фестивальной программы продолжится до 13 мая: концерты пройдут в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Зарубежная часть маршрута пройдет в США и Японии в июне и июле.