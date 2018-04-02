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Ансамбль «Маков цвет» исполнит народные песни во Дворце творчества на Маршала Тухачевского
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Ансамбль «Маков цвет» исполнит народные песни во Дворце творчества на Маршала Тухачевского 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Ансамбль народной песни «Маков цвет» в четверг, 12 апреля, даст концерт во Дворце творчества «Хорошево» на улице Маршала Тухачевского.
— Концерт пройдет в рамках II Открытого городского фестиваля «Россия — твоя и моя». Ансамбль народной песни «Маков цвет» объединяет детей от восьми до 18 лет. Они обучаются под руководством педагога Наталии Лацуновской. Коллектив регулярно участвует в концертах и выступает на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево».
Начало в 18.30, вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1 (большой зал). (ео)
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