Ансамбль «Маков цвет» исполнит народные песни во Дворце творчества на Маршала Тухачевского

Ансамбль народной песни «Маков цвет» в четверг, 12 апреля, даст концерт во Дворце творчества «Хорошево» на улице Маршала Тухачевского.

— Концерт пройдет в рамках II Открытого городского фестиваля «Россия — твоя и моя». Ансамбль народной песни «Маков цвет» объединяет детей от восьми до 18 лет. Они обучаются под руководством педагога Наталии Лацуновской. Коллектив регулярно участвует в концертах и выступает на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево».

Начало в 18.30, вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1 (большой зал). (ео)