Все-таки про Селену? В новом альбоме The Weeknd есть строчки про операцию Гомес!

Прошлым летом, когда Селена Гомес (25) еще встречалась с Абелем (28) ( The Weeknd ), ей сделали трансплантацию почки, из-за чего полтора месяца она не появлялась на людях. Донором стала подруга Селены Франсия Рэйса (29), но в Сети ходили слухи, что изначально свою почку хотел пожертвовать сам Абель.

https://www.youtube.com/watch?v=rsEne1ZiQrk

А пару дней назад The Weeknd выпустил первый сольный релиз с 2016 года — маленький альбом о любви My Dear Melancholy, и поклонники все еще гадают, кому из бывших Абеля он посвящен: Белле Хадид (21) или Селене.

В песне Call Out My Name (которая, между прочим, первая) есть такие строчки: «Я сказал, что ничего не чувствую, но я соврал. Я чуть не дал на отсечение часть себя, чтобы ты могла жить». Совпадение? Не думаем. Интересно, что по этому поводу думает сама Селена?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-taki-pro-selenu-v-novom-albome-the-weeknd-est-strochki-pro-operatsiyu-gomes/