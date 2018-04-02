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Все-таки про Селену? В новом альбоме The Weeknd есть строчки про операцию Гомес!
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Все-таки про Селену? В новом альбоме The Weeknd есть строчки про операцию Гомес! 

Peopletalk 58 минут назад
Фото: Peopletalk
Прошлым летом, когда Селена Гомес (25) еще встречалась с Абелем (28) (The Weeknd), ей сделали трансплантацию почки, из-за чего полтора месяца она не появлялась на людях. Донором стала подруга Селены Франсия Рэйса (29), но в Сети ходили слухи, что изначально свою почку хотел пожертвовать сам Абель.
https://www.youtube.com/watch?v=rsEne1ZiQrk
А пару дней назад The Weeknd выпустил первый сольный релиз с 2016 года — маленький альбом о любви My Dear Melancholy, и поклонники все еще гадают, кому из бывших Абеля он посвящен: Белле Хадид (21) или Селене.
В песне Call Out My Name (которая, между прочим, первая) есть такие строчки: «Я сказал, что ничего не чувствую, но я соврал. Я чуть не дал на отсечение часть себя, чтобы ты могла жить». Совпадение? Не думаем. Интересно, что по этому поводу думает сама Селена?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-taki-pro-selenu-v-novom-albome-the-weeknd-est-strochki-pro-operatsiyu-gomes/
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