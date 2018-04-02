Концерт молодых музыкантов состоится в музее имени Александра Скрябина 

В музее имени Александра Скрябина 11 апреля пройдет концерт музыкантов из Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского.
Прозвучат такие знаменитые шедевры как «Чакона ре минор», «Каприс № 19» Николо Паганини, первая часть скрипичного концерта № 3 Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении скрипача Дмитрия Бородина и пианиста Антона Яшкина.
Второе отделение будет состоять из произведений XX века — два фрагмента из оперы «Порги и Бесс» в обработке Яши Хейфеца, соната для скрипки и фортепиано Дмитрия Шостаковича и «Subito» Витольда Лютославского, сообщили на сайте.
Вход платный. Гостей ждут в 19:00 по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.