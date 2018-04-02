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Союз композиторов России откроет летние курсы для молодых авторов
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Союз композиторов России откроет летние курсы для молодых авторов 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Союз композиторов России и Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) проведут с 20 по 22 июля в столице летние курсы для молодых авторов «Композиторские читки». Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе союза.
"Союз композиторов России и Московский ансамбль современной музыки объявляют о проведении летних курсов «Композиторские читки». Летние курсы — это трехдневные сессии, в ходе которых МАСМ и композиторы-кураторы будут работать с молодыми авторами нашей страны", — сказали в пресс-службе.
"На конкурс принимаются партитуры для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано. Возможно использование как полного квинтета, так и любых сочетаний инструментов или соло внутри заданного состава", — уточнили организаторы.
Слушателями курсов станут 14 композиторов в возрасте до 35 лет, прошедшие отбор. Организаторы обещают оплатить их питание и проживание в Москве в дни «Композиторских читок». Вольнослушателями курса также могут стать все желающие.
Участников ждут лекции и индивидуальные занятия с композиторами-кураторами, а также «читки» с МАСМ — одним из ведущих российских коллективов, специализирующихся на исполнении новой музыки. Кураторами станут эксперты в области современной музыки: профессор Московской консерватории Юрий Воронцов, музыкальный руководитель электротеатра «Станиславский» Дмитрий Курляндский и преподаватель Санкт-Петербургской консерватории Настасья Хрущева.
По итогам «Композиторских читок» несколько студентов будут приглашены для участия в Международной академии молодых композиторов в городе Чайковский — ведущей композиторской лаборатории в России, отметили в союзе. Также несколько сочинений молодых композиторов прозвучат в исполнении МАСМ на концерте в Рахманиновском зале Московской консерватории в ноябре.
Заявки на участие принимаются до 1 июня по электронной почте events@unioncomposers.ru.
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