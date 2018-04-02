Концерт камерного хора из Эстонии состоится в Текстильщиках

Концерт камерного хора из Эстонии Mattone состоится в Культурном центре «Москвич», который расположен в районе Текстильщики, в четверг, 5 апреля. Об этом сообщил представитель пресс-службы учреждения.

— В исполнении коллектива прозвучит эстонская и русская хоровая музыка композиторов Эрнесакса, Сисаска, Тормиса, Танеева, Чайковского, — пояснил специалист.

Отметим, что выступление коллектива пройдет во втором акте концерта, а в первом на сцену «Москвича» выйдут студенты кафедры народного пения Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова.

Начало концертной программы в 19.00. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться на сайте Культурного центра «Москвич».

Напомним, что КЦ «Москвич» находится по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)