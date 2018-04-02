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В Щукине сыграют на валторне
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В Щукине сыграют на валторне 

Управа района Щукино 37 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В Московском государственном институте музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке в четверг, 5 апреля, пройдет концерт класса валторны заслуженного артиста России, профессора Владимир Шиша и преподавателя Алексея Рынзина.
— На сцену выйдут студенты колледжа и института. Концертмейстер — Ирина Ананьева. Концерт проведет Людмила Рынзина, — сообщили в администрации МГИМ имени Шнитке.
Начало мероприятия в 19.00, вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Соколовского, дом 10 (концертный зал МГИМ имени А. Г. Шнитке). (ео)
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