В Щукине сыграют на валторне

В Московском государственном институте музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке в четверг, 5 апреля, пройдет концерт класса валторны заслуженного артиста России, профессора Владимир Шиша и преподавателя Алексея Рынзина.

— На сцену выйдут студенты колледжа и института. Концертмейстер — Ирина Ананьева. Концерт проведет Людмила Рынзина, — сообщили в администрации МГИМ имени Шнитке.

Начало мероприятия в 19.00, вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Соколовского, дом 10 (концертный зал МГИМ имени А. Г. Шнитке). (ео)