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Фестиваль в школе «Класс-центр» на Большой Академической соберет молодых гитаристов из разных стран
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Фестиваль в школе «Класс-центр» на Большой Академической соберет молодых гитаристов из разных стран 

Управа района Тимирязевский города Москвы 37 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
С 5 по 8 апреля в школе «Класс-центр», расположенной на Большой Академической улице, будет проводиться XIII Международный конкурс-фестиваль юных исполнителей на гитаре Tabula rasa. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Конкурс проходит по номинациям «Классическая гитара», «Джазовая гитара», «Камерный ансамбль», «Большой ансамбль», «Гитарный оркестр» в четырех возрастных группах. Также в рамках фестиваля состоятся концерты, мастер-классы от известных музыкантов, круглый стол и презентации инструментов, музыкальной литературы и гитарных аксессуаров, — рассказал представитель школы.
Начало программы в первый день — в 11.00. Адрес школы: Большая Академическая улица, д. 11. (мю)
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