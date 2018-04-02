Опрос: какие песни вы считаете национальным достоянием? 

На днях саундтрек к фильму «Звуки музыки» признали национальным достоянием США. Мелодию теперь включат в реестр аудиозаписей, представляющих «ценность с культурной, исторической или эстетической точки зрения», при Библиотеке конгресса. В данном списке уже 500 композиций. Два года назад его пополнили записи рок-группы Metallica и джазового музыканта Луи Армстронга. В России к национальному достоянию, в основном, причисляют исторические, природные и архитектурные объекты. В стране пока нет реестра национального культурного наследия. «МИР 24» решил узнать, какие песни могли бы войти в такой список нематериальных ценностей.
Какие музыкальные произведения вы бы назвали национальным культурным достоянием?
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