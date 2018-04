Ричи Блэкмор и группа Rainbow приедут в Россию

Британская рок-группа Rainbow во главе с Ричи Блэкмором выступит в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 2 апреля.

Коллектив даст два концерта. Первый состоится в московском спортивном комплексе «Олимпийский» 8 апреля, второй — в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 11 апреля.

Организаторы гастролей подчеркнули, что Rainbow планируют исполнить как свои хиты, так и популярные композиции группы Deep Purple. Билеты на московский концерт можно приобрести на сайте kassir.ru, на выступление в Санкт-Петербурге — на muzbilet.ru.

72-летний Ричард Блэкмор — один из основателей Deep Purple. После ухода из группы в 1975-м он основал Rainbow. Коллектив распался в 1997 году, однако в 2015-м музыканты воссоединились. В дискографии Rainbow восемь студийных альбомов. Последняя пластинка, Stranger in Us All, вышла в 1995 году.