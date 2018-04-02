Собака научилась петь блюз лучше человека

Хозяева собаки играют на пианино, а пес подпевает.

Собака, которая поет блюз под аккомпанемент пианино, покорила пользователей Интернета.

Черный пес не просто воет под звуки, а такое чувство, что действительно понимает суть блюзовой музыки и подпевает в такт.

Видео было выложено на YouTube-канале. Многие посмотревшие его отмечают, что собака поет блюз с большей душой и ритмом, чем большинство людей.

Не так давно Сеть удивила другая собака, которая каждый день вот уже несколько месяцев приходит встречать один и тот же поезд.