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Собака научилась петь блюз лучше человека
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Собака научилась петь блюз лучше человека 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Хозяева собаки играют на пианино, а пес подпевает.
Собака, которая поет блюз под аккомпанемент пианино, покорила пользователей Интернета.
Черный пес не просто воет под звуки, а такое чувство, что действительно понимает суть блюзовой музыки и подпевает в такт.
Видео было выложено на YouTube-канале. Многие посмотревшие его отмечают, что собака поет блюз с большей душой и ритмом, чем большинство людей.
Не так давно Сеть удивила другая собака, которая каждый день вот уже несколько месяцев приходит встречать один и тот же поезд.
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