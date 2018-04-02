Ещё
Фестиваль «Еврооркестр» пройдет в Жуковском с 27 апреля по 2 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль «Еврооркестр» пройдет в Жуковском с 27 апреля по 2 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С 27 апреля по 2 мая в подмосковном Жуковском пройдет VIII Международный музыкальный фестиваль оркестров, сообщается в группе «Единая Россия Жуковский» в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль «Еврооркестр» проводится с целью развития творческой инициативы жителей Жуковского, выявления и поддержки молодых дарований, совершенствования их мастерства и укрепления международных связей между коллективами. В рамках фестиваля проводят концерты и репетиции российских и зарубежных оркестров, а также мастер-классы от известных дирижеров.
«За эти годы фестиваль стал ярким, неординарным событием в жизни нашего города. Мы всегда с радостью и нетерпением ожидаем его. Фестиваль объединяет разные коллективы, культуры и даже страны, стирает политические и экономические границы, позволяя нам говорить на одном языке — на языке музыки», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Марков.
Первый международный фестиваль «Еврооркестр» в Жуковском прошел в мае 2004 года. Форум музыкантов из разных стран проводится в городском округе раз в два года. Последний фестиваль, который прошел в 2016 году, был посвящен творчеству композитора Сергея Прокофьева.
РИАМО: последние новости
Народную артистку РФ Наталью Попович проводили в последний путь аплодисментами Память актера Олега Анофриева могут увековечить в Москве Концерт «Ты моя мелодия» пройдет в КЦ «Москвич» 30 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло26
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?28
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение