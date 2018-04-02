Фестиваль «Еврооркестр» пройдет в Жуковском с 27 апреля по 2 мая

С 27 апреля по 2 мая в подмосковном Жуковском пройдет VIII Международный музыкальный фестиваль оркестров, сообщается в группе «Единая Россия Жуковский» в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль «Еврооркестр» проводится с целью развития творческой инициативы жителей Жуковского, выявления и поддержки молодых дарований, совершенствования их мастерства и укрепления международных связей между коллективами. В рамках фестиваля проводят концерты и репетиции российских и зарубежных оркестров, а также мастер-классы от известных дирижеров.

Игорь Марков. «За эти годы фестиваль стал ярким, неординарным событием в жизни нашего города. Мы всегда с радостью и нетерпением ожидаем его. Фестиваль объединяет разные коллективы, культуры и даже страны, стирает политические и экономические границы, позволяя нам говорить на одном языке — на языке музыки», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия»