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В Петербурге в День джаза выступят всемирно известные музыканты
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В Петербурге в День джаза выступят всемирно известные музыканты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА новости
Музыканты Джон Бисли, Дайан Ривз, Маркус Миллер и Джеймс Мориссон выступят на сцене Мариинского-2 в Санкт-Петербурге в Международный день джаза 30 апреля, сообщил журналистам музыкант Игорь Бутман.
"Нереальное количество звезд первой величины приедут выступать в Санкт-Петербург. Проходить это все будет в одном из лучших концертных залов мира — Мариеенке-2", — сказал Бутман.
Он отметил, что на мероприятии выступят музыканты со всего мира, в частности, Джон Бисли, Дайан Ривз, Маркус Миллер, Джеймс Мориссон. При этом с 28 по 30 апреля в городе также пройдут тематические концерты, мастер-классы, джем-сессии и лекции.
В свою очередь ответственный секретарь комиссии по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заметил, что мероприятие должно состояться, несмотря на непростую политическую обстановку. "Если на политическом уровне есть проблемы, надеюсь, в культурной сфере не должно быть таких проблем", — добавил он.
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