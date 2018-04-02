В Петербурге в День джаза выступят всемирно известные музыканты

"Нереальное количество звезд первой величины приедут выступать в Санкт-Петербург. Проходить это все будет в одном из лучших концертных залов мира — Мариеенке-2", — сказал Бутман.

Он отметил, что на мероприятии выступят музыканты со всего мира, в частности, Джон Бисли, Дайан Ривз, Маркус Миллер, Джеймс Мориссон. При этом с 28 по 30 апреля в городе также пройдут тематические концерты, мастер-классы, джем-сессии и лекции.