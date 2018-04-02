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Культурные нижегородцы обвалили сайт филармонии
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Культурные нижегородцы обвалили сайт филармонии 

nn.ru 30 минут назад
Фото: nn.ru
— С ноля часов 1 апреля была заявлена он-лайн продажа билетов на Сахаровский фестиваль, — сообщила Ольга Китова в половине первого ночи. — Стоит ли говорить, что сайт филармонии рухнул.
— После предыдущего стояния в бесконечной очереди к заветному окошку кассы филармонии, решила в этом году не торопясь выкупить билеты онлайн, рассказала Мадина Алдабаева. — Стратегическая ошибка. Очень расстроилась.
Ажиотаж, скорее всего, был вызван не только интересной программой фестиваля, о которой мы рассказывали ранее, но и акцией Нижегородской фиралмонии. Ровно сутки билеты в интернете и кассах можно было купить со скидкой.
Позднее сайт заработал. А с утра заработали и кассы филармонии.
— За первый день было продано больше половины билетов на фестиваль, — сообщила пресс-служба филармонии. — Лидером продаж стал концерт–спектакль в исполнении «Солистов Москвы», Юрия Башмета и Евгения Миронова. Билеты на него раскупили меньше, чем за 24 часа.
Пользуются огромным спросом и другие события фестиваля — концерт Василия Ланового с академическим симфоническим оркестром филармонии, Концерт открытия фестиваля с Российский национальным оркестром и Михаилым Плетневым, концерт закрытия фестиваля при участии Дениса Мацуева и академического симфонического оркестра филармонии.
Как нас заверили, в этом году привычной всем длинной очереди удалось избежать, благодаря системе онлайн-покупки билетов на сайте филармонии и электронной очереди.
Записавшись в нее желающие могли дождаться своей очереди в фойе Кремлевского концертного зала, согреться горячим чаем и угоститься сладким печеньем. В фойе второго этажа на большом экране также была организована трансляция концертов филармонии.
Не смотря на сбои в работе сайта большая часть билетов была куплена именно онлайн. Сейчас можно свободно купить абонементы и в кассе, и онлайн.
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