Культурные нижегородцы обвалили сайт филармонии

— С ноля часов 1 апреля была заявлена он-лайн продажа билетов на Сахаровский фестиваль, — сообщила Ольга Китова в половине первого ночи. — Стоит ли говорить, что сайт филармонии рухнул.

— После предыдущего стояния в бесконечной очереди к заветному окошку кассы филармонии, решила в этом году не торопясь выкупить билеты онлайн, рассказала Мадина Алдабаева. — Стратегическая ошибка. Очень расстроилась.

Ажиотаж, скорее всего, был вызван не только интересной программой фестиваля, о которой мы рассказывали ранее, но и акцией Нижегородской фиралмонии. Ровно сутки билеты в интернете и кассах можно было купить со скидкой.

Позднее сайт заработал. А с утра заработали и кассы филармонии.

— За первый день было продано больше половины билетов на фестиваль, — сообщила пресс-служба филармонии. — Лидером продаж стал концерт–спектакль в исполнении «Солистов Москвы», Юрия Башмета Евгения Миронова . Билеты на него раскупили меньше, чем за 24 часа.

Пользуются огромным спросом и другие события фестиваля — концерт Василия Ланового с академическим симфоническим оркестром филармонии, Концерт открытия фестиваля с Российский национальным оркестром и Михаилым Плетневым, концерт закрытия фестиваля при участии Дениса Мацуева и академического симфонического оркестра филармонии.

Как нас заверили, в этом году привычной всем длинной очереди удалось избежать, благодаря системе онлайн-покупки билетов на сайте филармонии и электронной очереди.

Записавшись в нее желающие могли дождаться своей очереди в фойе Кремлевского концертного зала, согреться горячим чаем и угоститься сладким печеньем. В фойе второго этажа на большом экране также была организована трансляция концертов филармонии.

Не смотря на сбои в работе сайта большая часть билетов была куплена именно онлайн. Сейчас можно свободно купить абонементы и в кассе, и онлайн.