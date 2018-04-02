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В Кремлёвском дворце 22 апреля состоится концерт Юрия Башмета и Константина Хабенского
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В Кремлёвском дворце 22 апреля состоится концерт Юрия Башмета и Константина Хабенского 

RT на русском 2 часа назад
По словам Башмета и Хабенского, данный проект является «литературно-музыкальным экспериментом».
В первом отделении концерта прозвучит квартет «Смерть и девушка» Франца Шуберта в переложении Густава Малера для струнного оркестра в мастерском исполнении ансамбля «Солисты Москвы».
Константин Хабенский прочтёт отрывки из знаменитой пьесы Альбера Камю «Калигула».
Во втором отделении концерта прозвучит сюита Камиля Сен-Санса «Карнавал животных», где роскошь, придуманная гениальным композитором будет украшена блистательным прочтением поэтического текста к сюите в оригинальном переводе Дмитрия Быкова в исполнении Константина Хабенского.
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