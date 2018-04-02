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В культурном центре «Братеево» выступил Игорь Тальков-младший
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В культурном центре «Братеево» выступил Игорь Тальков-младший 

Управа района Братеево города Москвы 17 минут назад
Фото: Братеево
Концерт Игоря Талькова-младшего совместно с группой «МирИмиР» состоялся на площадке местного культурного центра в минувшую субботу, 31 марта.
Помимо авторских композиций музыкантов таких, как «Братские народы» и «Моя любовь», на концерте прозвучали и хиты Игоря Талькова-старшего в необычной аранжировке: «Чистые пруды», «Дождь» и «Спасательный круг».
— Вообще живая музыка — это всегда своеобразное колдовство, творчество прямо на сцене, где в едином порыве сливаются звуки разных музыкальных инструментов. Словом, непередаваемое ощущение, — прокомментировала заведующая культурно-массовым сектором Светлана Галахова. — Многие участники концерта были приятно удивлены, познакомившись с творчеством Игоря Талькова-младшего, но большее число, конечно, это преданные фанаты музыканта. Думаю, что нам удалось достичь некоего дружеского единения, творческой атмосферы, благодаря нашим музыкальным гостям и слушателям.
Фото предоставила Светлана Галахова.
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