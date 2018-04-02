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Тина Канделаки рассказала о музыкальных пристрастиях
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Тина Канделаки рассказала о музыкальных пристрастиях 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Тина Канделаки призналась, что старается следить за современной музыкой, и делает это достаточно давно.
Из-за того, что Канделаки какое-то время работала на радио в качестве диджея, музыка много лет была ее профессиональным пристрастием. «Песни Beasty Boys и Нирваны — это драйв и энергия моей юности. Потом был русский рок — с его текстами о Родине, о нас и том, что с нами будет», — проследила телеведущая за изменением своего музыкального вкуса.
Канделаки заметила, что музыка всегда была с ней рядом, независимо от специальности, которую она выбрала. «Сейчас начался новый этап, когда дети советуют, что слушать. Сегодня приобщилась: Kendrick Lamar — Damn, Frank Ocean — Channel orange», — перечислила телеведущая свои новые любимые треки.
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