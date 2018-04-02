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Музыкальный весенний концерт провели в Таганском районе
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Музыкальный весенний концерт провели в Таганском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Музыкальная концертная программа «Весеннее настроение» 30 марта состоялась в стенах Территориального центра социального обслуживания «Таганский». Свои творческие номера представили ребята из «Дома детского творчества на Таганке».
— Концерт продлился больше часа. Юные артисты исполнили вокальные и инструментальные композиции. В этот день у нас был аншлаг. Особенно зрителям запомнились самые юные участники, которым было по семь лет. Самым старшим недавно исполнилось 18, они представили удивительные импровизации на тромбоне, — прокомментировала организатор культурных мероприятий ТЦСО Вероника Белукова.
Она уточнила, что во время концерта гости смогли насладиться классическими и современными фортепианными мелодиями, услышали сольное исполнение песен популярных российских эстрадных артистов и несколько знаменитых композиций XX века.
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