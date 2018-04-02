Арии из опер в исполнении Юрия Сафонова порадовали соколинцев 

Концерт «С песней по жизни» состоялся в библиотеке №84 Соколиной горы.
Незрячий артист Юрий Сафонов представил зрителям арии из опер «Русалка» Александра Даргомыжского, «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Бориса Годунова» Модеста Мусоргского. Аккомпаниатором выступила Наталья Павлова, дипломант российских и международных конкурс. Зрители благодарили выступающих бурными аплодисментами.
Как сообщили в библиотеке, вечер был посвящен 145-летию со дня рождения русского оперного и камерного певца Фёдора Шаляпина. Сафонов является достойным преемником наследия известного русского артиста. За годы усердной вокальной работы певец приобрел редкое умение передавать сложнейшие нюансы переживаний героев опер.
Фото: предоставлены ГБУ «Библиотека № 84».