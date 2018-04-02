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Гитарист Мирошниченко отметил важность номинации на премию IMA
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Гитарист Мирошниченко отметил важность номинации на премию IMA 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко отметил важность номинации своего альбома Ascension на премию Independent Music Awards. Об этом он сказал ТАСС в понедельник.
Церемония награждения лауреатов престижной международной музыкальной премии Independent Music Awards прошла в Lincoln Center в Нью-Йорке в субботу. Роман Мирошниченко претендовал на победу в номинации The Best Instrumental Album.
"Особенно важно было получить номинацию в этом году — альбом Ascension я считаю наиболее успешной своей работой", — сказал музыкант. Мирошниченко также отметил, что композиции из этого альбома стали финалистами конкурсов композиторов в США и Британии: USA Songwriting Competition и The UK Songwriting Contest.
Мирошниченко является 4-хкратным лауреатом премии IMA, однако в этом году удача улыбнулась другому. «На этот раз я не стал лауреатом, что еще раз подтверждает насколько не просто пробиться из десятков тысяч претендентов в список номинантов», — поделился музыкант.
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