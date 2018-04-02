Во дворце творчества «Хорошево» устроят отчетный концерт ансамбля народной песни

В рамках II Открытого городского фестиваля «Россия — твоя и моя» во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» состоится отчетный концерт ансамбля народной песни «Маков цвет».

— Ансамбль народной песни «Маков цвет» объединяет детей от восьми до 18 лет. Они обучаются под руководством педагога Наталии Лацуновской. Коллектив регулярно участвует в концертах и выступает на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества.

Концерт состоится 12 апреля, начало в 18.30. Приглашаются все желающие. Адрес ДТДиМ «Хорошево»: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1 (большой зал).