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Спектакли с песочной анимацией покажут во Владикавказе по проекту «Валерий Гергиев — детям»
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Спектакли с песочной анимацией покажут во Владикавказе по проекту «Валерий Гергиев — детям» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Два спектакля с песочной анимацией покажут во Владикавказе в рамках проекта «Валерий Гергиев — детям» 5 и 6 апреля. Представления в сопровождении классической музыки пройдут на сцене Североосетинской государственной филармонии.
«Пятого и шестого апреля впервые во Владикавказе в рамках проекта «Валерий Гергиев — детям» на площадке концертного зала филиала Мариинского театра в Северной Осетии состоятся премьерные показы авторских спектаклей с песочной анимацией Ольги Пикколо», — говорится в сообщении Минкультуры Северной Осетии.
Зрителям представят спектакли «Рождественский лучик» и «Спящая красавица, или чудесное пробуждение». Сказки будут рассказывать и рисовать автор программы, музыковед Ольга Пикколо и художник студии песочной анимации Оксана Калинко. Песочная анимация будет проецироваться на большой экран под музыку Баха, Вивальди, Корелли, Грубера, Моцарта и праздничных колядок. В спектаклях заняты солистка Петербург-концерта Ольга Котлярова (клавесин, рояль), артист Мариинского театра Александр Широков (скрипка), артист Мариинского театра Федор Кириллов (виолончель).
Руководитель детского музыкального лектория «Пикколо» в Санкт-Петербурге Ольга Пикколо является членом международной ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов, музыковедом, режиссером и ведущей авторских детских спектаклей с песочной анимацией.
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