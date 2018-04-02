Поговорим на языке джаза

В этом году, в апреле, в нашей стране впервые пройдет фестиваль в честь Международного дня джаза, проводимого под эгидой ЮНЕСКО . В нашу страну съедутся звезды джаза из всех стран мира.

Приедут Маркус Миллер , знаменитый трубач Джеймс Моррисон и огромное количество других джазменов первой величины. Это знаковое событие для всех музыкантов. Мы будем говорить с нашими иностранными партнерами на одном языке — языке джаза. Это один из важнейших аспектов сближения с зарубежными коллегами. Вместе будем строить правильный мир, мост между культурами. Несмотря на напряженность международных отношений организаторы фестиваля оказывают активное содействие. Приглашениями занимается Институт Монка в Вашингтоне, который отвечает за все джазовые события в мире. От нас требовалось только предоставить список тех, кого мы хотели бы видеть на мероприятии, и обеспечить площадку для выступлений.

О том, что концерт будет проходить в России, я узнал еще до того, как это было объявлено официально. Я был очень рад этому. Всего на эту роль претендовало 17 городов из разных стран мира. И теперь, когда мы выиграли, у нас появилась возможность заявить всем о наших талантливых джазовых музыкантах. Многие зарубежные коллеги были приятно удивлены, когда узнали, что в России есть самостоятельная джазовая культура. За международную программу будет отвечать известный пианист Джон Бизли , номинант премии «Грэмми». Кроме непосредственно концерта, планируются образовательная программа, мастер-классы от джазовых виртуозов. Празднование Международного дня джаза будет транслироваться даже на Международную космическую станцию. Это мероприятие открывает огромный простор для развития этого музыкального направления. Я был на первом Дне джаза в Париже и на других подобных мероприятиях. Там было очень весело и интересно, потому что музыканты всегда открыты к общению. Надеюсь, что отечественный джаз будет лидировать на общем плане. Наше преимущество в том, что в нашей стране очень много талантливой молодежи, которая не только любит слушать джаз, но и учится его исполнять. На Западе эта аудитория старше. Такая особенность у российского джаза появилась благодаря высокому уровню образования и свободе творчества.

Я проводил большую работу, чтобы показать общественности важность джаза как вида искусства. В прошлом году мы при поддержке Министерства культуры впервые в отечественной истории провели джазовый форум-фестиваль. Он оказался востребован, не хватило билетов.

В этом году мы планируем расширить географию, пригласить музыкальных промоутеров из других стран. Многие наши музыканты получили приглашение на фестиваль в Джакарте и на другие международные джазовые конференции. Также 23 апреля в Московском Доме музыки пройдет юбилейный концерт Олега Кролла, который тоже будет участвовать в праздновании Международного дня джаза.