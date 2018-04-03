В Екатеринбурге соберутся легенды ВИА 70-х и 80-х в одном концерте

В конце апреля Екатеринбурге ждет знаковое событие для старых меломанов. Сначала для поклонников музыки 70-х и 80-х годов выступят солисты четырех популярных в СССР вокально-инструментальных ансамбля, а затем свое 50-летие отметит группа «Ариэль».

Четыре легендарных солиста ВИА «Поющие гитары», «Веселые ребята», «Аракс» и «Альтаир» сплотились в одну команду и дадут концерт за один вечер на сцене Театра эстрады. Музыканты представят программу «Мои друзья из бывшего Союза». «Четыре страны — четыре континента! Четыре живых легенды в одном концерте! Артисты, которые всегда поют живьём!» — анонсируют организаторы мероприятия.

Для екатеринбургских слушателей выступят Альберт Асадуллин (солист ВИА «Поющие гитары»), Леонид Бергер (солист ансамбля «Весёлые ребята»), Анатолий Алёшин (солист и скрипач ВИА «Весёлые ребята», солист-вокалист золотого состава группы «Аракс») и Виктор Березинский (композитор и солист ВИА «Альтаир»). На сцене прозвучат всеми любимые хиты тех времен: «Люди встречаются», « Алешкина Любовь », «Нет тебя прекрасней», «Горький мед», «Ни минуты покоя», «Школьный вальс», «Дорога без конца», «В этот вечер ласковый», «Осенний день», «Я к тебе не подойду», «Дуня-Дуняша», «Магдалена», «В деревне Ёжики», «Как молоды мы были» как говорится, из «первых уст».

Концерт состоится 24 апреля на сцене Театра эстрады. Начало — в 19.00.

Другое знаковое событие пройдет 26 апреля на площадке киноконцертного театра «Космос». Группа «Ариэль» даст юбилейный концерт и отметит 50-летие программой «Всегда будем вместе!». Со сцены прозвучат всем знакомые «Уходишь ты», «Порушка», «Заповедные места», а дальше зрители что-нибудь подскажут сами.

Группа «Ариэль», ККТ «Космос», 26 апреля. Начало в 19.00.