Ещё
В Екатеринбурге соберутся легенды ВИА 70-х и 80-х в одном концерте
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Екатеринбурге соберутся легенды ВИА 70-х и 80-х в одном концерте 

АиФ Урал 59 минут назад
Фото: АиФ Урал
В конце апреля Екатеринбурге ждет знаковое событие для старых меломанов. Сначала для поклонников музыки 70-х и 80-х годов выступят солисты четырех популярных в СССР вокально-инструментальных ансамбля, а затем свое 50-летие отметит группа «Ариэль».
Четыре легендарных солиста ВИА «Поющие гитары», «Веселые ребята», «Аракс» и «Альтаир» сплотились в одну команду и дадут концерт за один вечер на сцене Театра эстрады. Музыканты представят программу «Мои друзья из бывшего Союза». «Четыре страны — четыре континента! Четыре живых легенды в одном концерте! Артисты, которые всегда поют живьём!» — анонсируют организаторы мероприятия.
Для екатеринбургских слушателей выступят Альберт Асадуллин (солист ВИА «Поющие гитары»), Леонид Бергер (солист ансамбля «Весёлые ребята»), Анатолий Алёшин (солист и скрипач ВИА «Весёлые ребята», солист-вокалист золотого состава группы «Аракс») и Виктор Березинский (композитор и солист ВИА «Альтаир»). На сцене прозвучат всеми любимые хиты тех времен: «Люди встречаются», «Алешкина Любовь», «Нет тебя прекрасней», «Горький мед», «Ни минуты покоя», «Школьный вальс», «Дорога без конца», «В этот вечер ласковый», «Осенний день», «Я к тебе не подойду», «Дуня-Дуняша», «Магдалена», «В деревне Ёжики», «Как молоды мы были» как говорится, из «первых уст».
Концерт состоится 24 апреля на сцене Театра эстрады. Начало — в 19.00.
Другое знаковое событие пройдет 26 апреля на площадке киноконцертного театра «Космос». Группа «Ариэль» даст юбилейный концерт и отметит 50-летие программой «Всегда будем вместе!». Со сцены прозвучат всем знакомые «Уходишь ты», «Порушка», «Заповедные места», а дальше зрители что-нибудь подскажут сами.
Группа «Ариэль», ККТ «Космос», 26 апреля. Начало в 19.00.
АиФ Урал: последние новости
Как услышать Чайковского в одном ряду с Deep Purple в Екатеринбурге Певец Эмин пожертвует гонорар от концерта на Урале пострадавшим в Кемерово В Екатеринбург привезут полотна живописца Владимира Севостьянова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?1
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение